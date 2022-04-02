Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika

Başkentte yurt dışı kaynaklı siteler üzerinden kurdukları bağlantılar sayesinde yasadışı sanal bahis oynattığı tespit edilen 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı kaynaklı sitelerle kurdukları ağ sayesinde yasa dışı sanal bahis oynatarak haksız kazanç elde eden 20 kişiyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının mahkemeye çıkarılan şahıslardan 9'unun tutuklandığı, 10'unun "Adli Kontrol Şartı" ile serbest bırakıldığı aktarıldı. Diğer bir kişinin ise "Suça Sürüklenen Çocuk" olduğu ve savcılıktan serbest bırakıldığı belirtildi.

Bahis için kullanıcı adı ve şifre dağıttıkları öğrenildi

Zanlıların, bahis oynattığı oyuncuları kayıt etmek için kullanıcı adı ve şifre verdikleri, para akışını elden yaparak takip edilmesinin önüne geçmeye çalıştıkları ve organizasyonları 3 farklı grup halinde gerçekleştirdikleri öğrenildi. - ANKARA