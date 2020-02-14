Yasadışı silah ticareti yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı silah ticareti yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yasadışı silah ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.

Yasadışı silah ticareti yapan 1 kişi tutuklandı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.


Düzce merkezinde silah ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 4 şahıs gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 66 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken 3 kişi ise serbest bırakıldı.


Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden silah aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı. Şahıslardan 2 adet tabanca, 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - DÜZCE

Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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