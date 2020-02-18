Yasadışı silah ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Yasadışı silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

14 dakika önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde jandarmanın, yasadışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla O.K.'nin (31) evine düzenlediği operasyonda 3 tabanca ele geçirildi.

Yasadışı silah ticareti yapan şüpheli yakalandı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde jandarmanın, yasadışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla O.K.'nin (31) evine düzenlediği operasyonda 3 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçede yaşayan O.K.'nin yasadışı silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında 3 adet tabanca, mermiler, çeşitli boyutlarda bıçaklar ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi. Yasadışı silah ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan O.K., işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.


Jandarma, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:06 Kaynak: DHA
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