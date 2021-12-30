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Yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon; bagajdan 80 silah çıktı - Son Dakika

Yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon; bagajdan 80 silah çıktı

30.12.2021 12:04
Yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon; bagajdan 80 silah çıktı

İSTANBUL'da yasadışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 80 silah ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da yasadışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 80 silah ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçla Mücadele ekipleri, yasadışı silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 11 ve 13 Aralık'ta Bayrampaşa ve Ümraniye'de gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan E.D., S.D. ve Z.A. adlı 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda 42'si kuru sıkıdan çevirme, 2'si kuru sıkı ve 36'sı ruhsatsız tabanca olmak üzere 80 silah, bu silahlara ait 93 şarjör, 15 mermi, silah imalatında kullanılan 3 makine, 3 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Diğer yandan 88 bin 610 TL, bin 200 dolar ve bin 100 euroya el konulduğu aktarıldı. Operasyonda gözaltına alınan 3 silah kaçakçısı ifadeleri alınmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. 11 ve 13 Aralık'taki baskınlarda el konulan silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilenirken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı. 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon; bagajdan 80 silah çıktı
Yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon; bagajdan 80 silah çıktı
Yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon; bagajdan 80 silah çıktı
Yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon; bagajdan 80 silah çıktı
Yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon; bagajdan 80 silah çıktı
Yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon; bagajdan 80 silah çıktı
Yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon; bagajdan 80 silah çıktı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon; bagajdan 80 silah çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon; bagajdan 80 silah çıktı - Son Dakika
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