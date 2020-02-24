Yasadışı sülük avına 73 bin lira para cezası - Son Dakika

Yasadışı sülük avına 73 bin lira para cezası
6 saat önce
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasadışı sülük avlayan kişiye 73 bin 747 lira para cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasadışı sülük avlayan kişiye 73 bin 747 lira para cezası verildi.
Beyşehir ilçesi Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisinde sazlık alanda ticari amaçlı yaşadışı sülük avlayan D.A. (32) avladığı beş bin adet sülük ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Milli Parklar Şefliği tarafından el konulan sülükler doğaya bırakılırken şahsa 73 bin 747 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. - KONYA
Son Dakika Kadir Şeker için "sosyal araştırma raporu" hazırlandı Kuyumcudan yaklaşık 200 bilezik ve 40 bin TL çalan şüpheliler yakalandı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el koyulan 8 adet timsah yiyen kaplumbağa koruma altına alındı 17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü