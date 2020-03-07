Yasadışı sülük avlayan 3 kişiye 221 bin 241 lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yasadışı sülük avlayan 3 kişiye 221 bin 241 lira ceza kesildi - Son Dakika

Yasadışı sülük avlayan 3 kişiye 221 bin 241 lira ceza kesildi

7 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ticari amaçla yasadışı sülük avlayan 3 kişi topladıkları sülüklerle yakalandı.

Yasadışı sülük avlayan 3 kişiye 221 bin 241 lira ceza kesildi, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ticari amaçla yasadışı sülük avlayan 3 kişi topladıkları sülüklerle yakalandı.

Alınan ihbarı değerlendiren Beyşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üstünler Mahallesi'nde bulunan sazlık mevkide F.B. (22), C.K. (24) ve İ.K'nin (37) doğadan toplayarak bidonlara koydukları sülükleri ele geçirildi.

Sülüklere Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından el konularak doğaya bırakıldı.

Sülükleri ticari amaçla toplayan kişilere kişi başı 73 bin 747 lira olmak üzere toplam 221 bin 241 lira ceza kesildi.

Beyşehir, Üstünler, Jandarma, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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