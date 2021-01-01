Yasadışı Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale: 18 yaralı - Son Dakika

İsrail işgal güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Kafr Kaddum köyünde yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve biber gaz ile müdahale etmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Kafr Kaddum köyünde Filistinliler, yasadışı Yahudi yerleşimlerine karşı protesto gerçekleştirdi. Gösteride Filistinliler ile işgalci İsrail güçleri arasında tansiyon yükseldi. İsrail askerlerinin protestoculara plastik mermi ve biber gazı kullanması sonucu 18 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Ramallah'ın doğusundaki Deir Jarir kasabasında da yasadışı yerleşim yerlerine karşı düzenlenen gösteride onlarca Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Her Cuma, Filistin'de bazı köy ve kasabalarda yürüyüş ve protesto düzenleniyor. - BATI ŞERİA