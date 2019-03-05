Yasadışı Yollardan Türkiye'ye Getirilen 1 Milyon Irak Dinarı Ele Geçirildi
1 saat önce
DİYARBAKIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyon ile yasadışı yollardan getirilen 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi.
DİYARBAKIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyon ile yasadışı yollardan getirilen 1 milyon Irak
dinarı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı
'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sur
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin
'de yaşayan bir şüphelinin yasadışı yollardan getirdiği Irak dinarlarını piyasaya sürmek için Diyarbakır'a geleceğini belirledi. Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç, 4 Mart Pazartesi günü Bağlar
ilçesi hayvan pazarı mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 3 farklı çanta içerisinde, 25'lik banknotlar halinde 1 milyon Irak dinarı bulundu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin, sorguları sürüyor.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:13 Kaynak: DHA
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