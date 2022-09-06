Edirne'de 2 PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

06.09.2022 19:42
Edirne'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

Yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan A.C. ve C.A. isimli PKK silahlı terör örgütü üyesi 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. A.C. ve C.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yunanistan, Jandarma, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 2 PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 2 PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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