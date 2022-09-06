Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan A.C. ve C.A. isimli PKK silahlı terör örgütü üyesi 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. A.C. ve C.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yunanistan, Jandarma, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de 2 PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

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