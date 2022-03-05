YASADIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GELEN KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK OPERASYON - Son Dakika
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YASADIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GELEN KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK OPERASYON

05.03.2022 05:23

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye ve İstanbul'a giriş yaptıkları belirlenen kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye ve İstanbul'a giriş yaptıkları belirlenen kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyon sonucu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak, İstanbul'a gelen kaçak göçmenlere yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'taki 3 katlı bina oldu. Binaya yapılan baskında, ülkeye yasadışı yollarla girdiği belirlenen 10 kişi yakalandı. Çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda yakalanan göçmenler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

YASADIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GELEN KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK OPERASYON
YASADIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GELEN KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK OPERASYON
YASADIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GELEN KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK OPERASYON
YASADIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GELEN KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK OPERASYON

YORUMLAR
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İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi TRAFİK SORUNLARININ ELE ALINDIĞI ÇALIŞTAY BAŞLADI TRAFİK SORUNLARININ ELE ALINDIĞI ÇALIŞTAY BAŞLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YASADIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GELEN KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK OPERASYON - Son Dakika


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