Yasağa aldırmadan oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Yasağa aldırmadan oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı

20.01.2021 13:58

- Yasağa aldırmadan oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı Kumara dalıp polisin içire girdiğini bile fark etmediler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak bir işyerinde kumar oynayan 23 şahsa ceza yağdı.

- Yasağa aldırmadan oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı

Kumara dalıp polisin içire girdiğini bile fark etmediler

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak bir işyerinde kumar oynayan 23 şahsa ceza yağdı. Kumar oynamaya dalan şahıslar, içeri girdiğini fark etmedikleri polisin uyarısı ile kumar oynamayı bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir işletme içerisinde korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ve içeride oyun oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. İçeri giren polis fark etmeyerek kumar oynamaya devam eden 23 şahıs, polis ekiplerinin kendilerini tanıtması ile oyun oynamayı bıraktı. Baskında kumar oynarken yakalanan 23 şahsa, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için para cezası kesildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yasağa aldırmadan oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı
Yasağa aldırmadan oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasağa aldırmadan oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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