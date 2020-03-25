Yasağa aldırmayarak sokağa çıkanlar 'yaşım 64' diyor - Son Dakika
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Yasağa aldırmayarak sokağa çıkanlar 'yaşım 64' diyor

12 dakika önce

KORONAVİRÜS salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılırken, yasağa aldırmadan sokağa çıkan vatandaşların çoğu yaşının 64 olduğunu söylüyor.

Yasağa aldırmayarak sokağa çıkanlar 'yaşım 64' diyor, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılırken, yasağa aldırmadan sokağa çıkan vatandaşların çoğu yaşının 64 olduğunu söylüyor.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Alınan kararla ekipler harekete geçerek, yaptıkları denetimlerle vatandaşları virüs tehlikesine karşı uyarmaya devam ediyor. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar tehlikeyi hiçe sayarak sokağa çıkmayı sürdürüyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kendisine yaşı sorulan ileri yaşlı görünen vatandaşların çoğunluğu ise yaşının 64 olduğunu söylüyor. Yaşının 65 üstü olduğunu söyleyen vatandaşlardan bazılarıysa, "Dışarı çıkmaya mecbur kaldım" diyerek kendini savunuyor.

'TEDİRGİNİM AMA SOKAĞA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM'

63 yaşında olduğunu söyleyen vatandaşlardan Hüseyin Öztürk ise, "Ben 65 olmadığım için çıktım mümkün olduğu kadar evde kalsınlar. Torunlarına alışveriş yaptırsınlar" diye konuştu. Kendisine yaşı sorulan ileri yaşlı görünen vatandaşlardan biri ise, "Ben 64 yaşındayım beni çekmeyin" dedi.

Banka sırası bekleyen vatandaşlardan Yeşim Dombalak, "Ben 81 yaşındayım. İnternetten banka ödemelerimi yapmayı bilmiyorum. Çok korkuyorum, tedirginim ama sokağa çıkmak zorunda kaldım. Tansiyonum var, şekerim var. Evden çıkmak istemiyorum ama zorunda kaldım. Evim buraya yakın ve hemen geri döneceğim" diye konuştu.


Çin Halk Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:01 Kaynak: DHA

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