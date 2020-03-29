Yasağa rağmen aileler pazara çocukları ile geldi - Son Dakika

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında çocukların pazar ve marketlere girmesi yasaklanmasına rağmen aileler pazara çocukları ile birlikte çıktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çocukların pazar ve marketlerde aileleri ile de olsa bulunmaları yasaklanmıştı. Bu karara rağmen Bahçelievler'deki bir pazar yerine bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte geldiği görüldü. Çocuklar aileleri ile birlikte pazarda dolaşıp alışveriş yaptı.

Korona virüsü tedbirleriyle ilgili konuşan Yenibosna pazar pazarı sorumlusu Ali Çelik, "İçişleri Bakanlığımızın verdiği genelgeye göre üçer metre ara tezgahlar kuruldu, esnaflarımızın ve halkımızın gıdaları daha hijyenli almaları için. Şuan zaten tezgahlarda seçme falan yapılmıyor. Esnafımız tarafından kaç kilo istiyorlarsa veriliyor. Vatandaşlarımız buraya ihtiyaçlarını karşılamak için çıktı sadece, normalde burada iğne atsan yere düşmeyecek vaziyette olurken şuan vatandaşlar oldukça seyrek ve ihtiyaçlarını alıp hemen eve gidiyorlar" dedi.

Çocuklarla ilgili pazar yasağı ile ilgili olarak ise Çelik, "Şuan bugün itibarıyla çocukları pazarlarda göremiyoruz. Geçen hafta herkes çocuklarıyla birlikte geliyordu. Burada görülen az sayıda çocuklu aileleri de uyarmak üzere çıkıp, esnaflarımızı da çocukları tezgahlara yaklaştırmamaları konusunda uyaracağız" diye konuştu.

(Furkan Tan/İHA)