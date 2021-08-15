YASAĞA RAĞMEN AYDOS ORMANI'NA GİREN 2 KİŞİYE 427 LİRA CEZA - Son Dakika

KARTAL'da polis ekipleri Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Yasağa rağmen otomobille ormana gelen ve Yasaktan haberimiz yoktu şeklindeki açıklama yapan 2 kişiye 427 lira ceza kesildi.

Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla birlikte, İstanbul'da ormanlarda uygulanmaya başlanan giriş yasağının ardından denetimler sürüyor. Kartal Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aydos Ormanı'nda gezen ve araçları ile duraklayanları tek tek kontrol ederek denetim yaptı. Bu kontroller sırasında ormanın içerisine yeni giren ve otomobili park ettikten sonra alkol almaya başlayan 2 kişi, polise yakalandı. Kurallara aykırı bir şekilde orman içerisinde bekleyen 2 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 427 lira para cezası uygulandı. Haberleri izliyoruz izlemesine de haberimiz yok şeklinde kendini savunan Eren Kadeş, Bugün hafta sonu diye öyle çıktık geldik işte. Yangınlardan haberimiz vardı. İstanbul'da bir yasak geldiğini biliyorduk ama buraya yakın olduğumuz için geldik dedi. Eren Kadeş'in yanında bulunan arkadaşı ise kısıtlamalarda bile ceza yemediklerini belirterek, yasaktan haberi olmadığını söyledi. Yine orman içerisinde park eden başka otomobili de kontrol eden ekipler, bu kişilerin hayvanları beslemekle görevli kişiler olması üzerine herhangi bir işlem yapmadı.