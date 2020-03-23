Yasağa rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturdular - Son Dakika

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Yasağa rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturdular
6 saat önce
Yasağa rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturdularKAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri çok sayıda vatandaş, maaşlarını çekmek için banka önlerine gelip, uzun kuyruklar oluşturdu.
Yasağa rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturdular
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri çok sayıda vatandaş, maaşlarını çekmek için banka önlerine gelip, uzun kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma yasağına Kayseri'de uyulmadı. Yasak kapsamında kalan vatandaşlar, banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Çoğunluğu maaş çekmek için gelen vatandaşlardan bazılarının maske taktığı, görülürken, kuyruklarda 'sosyal mesafe'ye de uyulmadı. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:04 Kaynak: DHA
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