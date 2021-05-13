YASAĞA RAĞMEN BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ PARKLARA GİTTİLER - Son Dakika

YASAĞA RAĞMEN BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ PARKLARA GİTTİLER

13.05.2021 14:55
YASAĞA RAĞMEN BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ PARKLARA GİTTİLER, System.String[]

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününü bazı vatandaşlar parklarda geçirdi.

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününü bazı vatandaşlar parklarda geçirdi. Bir vatandaş ise, koronavirüse inanmadığı için dışarı çıktığını söyledi.

Ramazan Bayramını'nın birinci gününde bazı İstanbullular, Eyüpsultan'da bulunan Yeşilpınar Bölge Parkı'na geldi. Parka gelenlerin çoğunluğunun emekli ya da çocuklu aileler olduğu görüldü. Vatandaşlar hem koronavirüsten hem de eski bayramların tadının olmamasından yakındı.

"BEN İNANMIYORUM"

Parkta vakit geçirenlerden İbrahim Tiryaki, eski bayramların olmadığını belirterek, "Eski bayramlar hiçbir yerde yok, biz arıyoruz çocukluğumuzdaki bayramlarıö diyerek, şöyle konuştu: "Sabah erkenden kalkardık, herkese yemeğe giderdik. Köy köy dolaşıp gezmeye giderdik. Burada kimseye gidemiyoruz ki biz böyle yaşadık eskiden. Eskiden yapılanları kimse bilmiyor. Şimdi köyde kimse kalmadı ki burada da aynı. Koronavirüsten dolayı kimse kimseye gidemiyor. Her şey bitti.öYasaktan dolayı köyüne gidemediğini belirten Tiryaki, koronavirüse inanmadığını söyleyerek, "Her gün milletin içerisindeyim bana koronavirüs bulaşmadı. Ben inanmıyorum" dedi.Eski bayramları özlediğini ifade eden Mustafa Taşkıran da "İnşallah Müslümanlığa eziyet edilmeyen yeni bayramları diliyoruz" diye konuştu.

25 YILDIR PARKİNSON HASTASI: BENİ TEDAVİ ETTİRSİNLERSazıyla birlikte parkta oturan parkinson hastası Hasan Pamuk ise, "Herkes evinde hapis kaldı bu pandemi döneminde. Biz de bölge parkına çıktık, yasak aslında bölge parkına çıkmak ama çıktık işte güneşlenmek için" dedi. 25 yıldır hasta olduğunu belirten Pamuk, "Çare arıyorum. Günde 17 tane tablet yutuyorum. Doktorlara gidiyorum, bunun çaresi var; İğne tedavisi var, ozan tedavisi var. Yalnız devletin bunu karşılama imkanı yok. Buna yüklü para gerekiyor bizim de gücümüz yetmiyor. Böyle idare ediyorum 17 ilaçla. Onları almazsam donup kalıyorum, sazı da o yüzden böyle sessiz çalıyorum. Sazı tam kıvamında çalamıyorum. Aslında saz ustasıyım, nota hocasıyımö şeklinde konuştu. Pamuk, malulen emekli olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Büyüklerime sesleniyorum, beni tedavi ettirsinler. Ettirme imkanları inşallah olur. Ben de birilerine yardım etmek istiyorum, ben de bir yardım eli uzatmak istiyorum."

- İstanbul
YASAĞA RAĞMEN BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ PARKLARA GİTTİLER
YASAĞA RAĞMEN BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ PARKLARA GİTTİLER
YASAĞA RAĞMEN BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ PARKLARA GİTTİLER
YASAĞA RAĞMEN BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ PARKLARA GİTTİLER
YASAĞA RAĞMEN BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ PARKLARA GİTTİLER

Ramazan Bayramı, Koronavirüs, İstanbul, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YASAĞA RAĞMEN BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ PARKLARA GİTTİLER - Son Dakika


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