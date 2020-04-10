YASAĞA RAĞMEN BEBEK SAHİLİNDE BİSİKLET SÜRÜP YÜRÜYÜŞ YAPTILAR - Son Dakika

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YASAĞA RAĞMEN BEBEK SAHİLİNDE BİSİKLET SÜRÜP YÜRÜYÜŞ YAPTILAR
7 saat önce
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor
ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasaklara aldırış etmeyenler bu sabah Bebek
sahilinde bisiklet sürüp yürüyüş yaptı. Sahilde bisiklet süren kadını, o sırada oradan geçen zabıta ekibi uyardı. Bir başka kişi ise bisikletini caddede kullandı.
EMİRGAN VE TARABYA SAHİLLERİ BOŞ KALDI
Öte yandan, normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Emirgan ve Tarabya sahilleri bugün yine boş kaldı. Emirgan ve Tarabya sahil şeridi, banklar, spor aletleri, parklarda kimsenin olmadığı görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:23 Kaynak: DHA
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