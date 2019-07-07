Yasağa rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak
9 dakika önce
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Vize
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:03 Kaynak: AA
ilçesine bağlı Kıyıköy
beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca belediye plajında geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Alınan karar üzerine Vize Jandarma
Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.
Uyarılara ve yasak olmasına rağmen denize girdiği tespit edilen 37 kişi hakkında, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.
Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığı'na gönderildi.
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