Son Dakika Haberleri: Yasağa rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak
Son Dakika Güncel Haber

Yasağa rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak

9 dakika önce

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Yasağa rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak, System.String[]
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca belediye plajında geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Alınan karar üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.

Uyarılara ve yasak olmasına rağmen denize girdiği tespit edilen 37 kişi hakkında, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.

Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığı'na gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:03 Kaynak: AA
Kıyıköy, Vize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de bir AVM'de patlama meydana geldi! Çok sayıda yaralı var Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp denize düşen kadını kurtardı Sancaktepe'deki dehşet anları kamerada! Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! İğrenç görüntüler telefondan çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:12:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasağa rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]