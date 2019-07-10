Son Dakika Haberleri: Yasağa rağmen denize giren 48 kişi hakkında tutanak
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Yasağa rağmen denize giren 48 kişi hakkında tutanak

1 saat önce

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 48 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Yasağa rağmen denize giren 48 kişi hakkında tutanak, System.String[]
Kırklareli, Kıyıköy, Vize, Güncel
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 48 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca belediye plajında geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Alınan karar üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.
Uyarılara ve yasak olmasına rağmen denize girdiği tespit edilen 48 kişi hakkında, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.
Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:26 Kaynak: AA
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