Yasağa rağmen denize giren 48 kişi hakkında tutanak
1 saat önce
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 48 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:26 Kaynak: AA
'nin Vize
ilçesine bağlı Kıyıköy
beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 48 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca belediye plajında geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Alınan karar üzerine Vize Jandarma
Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.
Uyarılara ve yasak olmasına rağmen denize girdiği tespit edilen 48 kişi hakkında, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.
Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.
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