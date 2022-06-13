Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı - Son Dakika
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Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı

13.06.2022 20:56
Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize girerek dalgalara kapılan 7 kişilik arkadaş grubundan 6'sı kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize girerek dalgalara kapılan 7 kişilik arkadaş grubundan 6'sı kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 17.30 sıralarında Kandıra ilçesine bağlı mavi bayraklı Kumcağız plajında meydana geldi. Tatil sezonu açılmadığı için henüz cankurtaran bulunmayan ve 'Dalgalı denize girmek yasaktır' ibareli tabelanın bulunduğu plaja gelen 7 arkadaş, denize girdi. Sert dalgaların vurduğu denizde gençlerin çırpınmaya başladığını görenler, durumu ihbar ederek yardıma koştu. Gençlerden 6'sı vatandaşlar tarafından sudan çıkarılırken, dalgalarla sürüklenen 1 kişi ise gözden kayboldu. Bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, yaklaşık yarım saat su altında kalan Mustafa Berk'i (22) bularak, karaya çıkardı. Ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

'ARADIĞIMIZ YERİN TAM TERSİ YÖNDE BULMUŞLAR' Genci kurtarma çalışmalarına katılan İsmail Hızal, "Evin balkonunda oturuyorduk. Bir bağırış duyduk, ama genelde genç arkadaşlar aralarında oyun oynadıkları için pek dikkate almadık. Bir kalabalık o arkadaşların bağırdığı yöne doğru yöneldi. O arada benim yetişme şansım yoktu. Limandaki arkadaşımı arayarak tekneyle gelmelerini rica ettim. 'Boğulma oluyor. Genç arkadaşlar biraz kalabalık' dedim. Onlar gelince ben de arabayla limana gidip, kendi teknemle buraya geldim. Bir müddet baktıktan sonra arkadaşların 2 kişiyi aldığını gördüm. Sağ salim kurtardılar. Bana, '1 kişi daha var. Etrafta dolan' diye işaret ettiler. Dalga çok olduğu için ben çok fazla dolanamadım oralarda. Bu arada Sahil Güvenlik'e de haber verilmiş. Ben limana dönerken Kıyı Emniyeti de bu tarafa doğru geliyordu. Büyük ihtimalle onlar da arama yaptılar. En sonunda, aradığımız yerin tam tersi yönde arkadaşı bulmuşlar. Bulduklarında durumu pek hoş değilmiş." dedi. 'DALGALI DENİZE GİRMEK HER ZAMAN YASAKTIR'

Bölgede dalgalı denize girmenin yasak olduğunu söyleyen Hızal, "Burada dalgalı denize girmek her zaman yasaktır. Biz yıllardır burada oturuyoruz. Genelde bu havalarda boğulma tehlikesi atlatılıyor. Hep başımıza gelen bir olay bu. Günübirlikçi arkadaşlardan rica ediyoruz. Deniz dalgalıysa lütfen kıyıda oynayın. Açılmanın bir manası yok. Yüzme sizi kurtarmaz. Nefesiniz yetmez. Yetişemezsiniz, gücünüz yetmez" diye konuştu.


Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı
Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı
Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı
Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı
Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı
Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı
Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı
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Kaynak: DHA

Kandıra, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı - Son Dakika
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