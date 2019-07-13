Son Dakika Haberleri: Yasağa rağmen denize girenler hakkında tutanak tutuldu
Son Dakika Güncel Haber

Yasağa rağmen denize girenler hakkında tutanak tutuldu

5 saat önce

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 87 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Yasağa rağmen denize girenler hakkında tutanak tutuldu, System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 87 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca belediye plajında geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Alınan karar üzerine, Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.
Uyarılara ve yasak olmasına rağmen denize girdiği tespit edilen 87 kişi hakkında, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.
Hazırlanan tutanaklar, Vize Kaymakamlığına gönderildi.
Kırklareli, Kıyıköy, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'de acı olay! Suya kapılan 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu Taksici ile müşterisi arasında köprü parası kavgası kameralarda Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde mağazalar teker teker kapanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 17:00:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasağa rağmen denize girenler hakkında tutanak tutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]