Son Dakika Haberleri: Yasağa rağmen denize girenlere tutanak
Son Dakika Güncel Haber

Yasağa rağmen denize girenlere tutanak

20 dakika önce

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 101 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Yasağa rağmen denize girenlere tutanak, System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 101 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Bunun üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri de vatandaşları denize girmemeleri için uyardı.

Tüm uyarılara ve yasak olmasına rağmen denize girdiği tespit edilen 101 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.

Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:30 Kaynak: AA
Kırklareli, Kıyıköy, Vize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seyir halindeki sürücünün trafikte uyuduğu anlar kameralara yansıdı 80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı Makam odasını meydana taşıdı! Görenler şaşkına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 09:50:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasağa rağmen denize girenlere tutanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]