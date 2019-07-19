Yasağa rağmen denize girenlere tutanak
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 44 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:53 Kaynak: AA
'nin Vize
ilçesine bağlı Kıyıköy
beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 44 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Bunun üzerine Vize Jandarma
Komutanlığı ekipleri de halkı denize girmemeleri için uyardı.
Tüm uyarılara ve yasağa rağmen denize girdiği tespit edilen 44 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Ekipler son iki haftada aynı bölgede denize giren 473 kişi hakkında da tutanak tutmuştu.
Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.
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