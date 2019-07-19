Son Dakika Haberleri: Yasağa rağmen denize girenlere tutanak
Son Dakika Güncel Haber

Yasağa rağmen denize girenlere tutanak

11 dakika önce

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 44 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Yasağa rağmen denize girenlere tutanak, System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 44 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Bunun üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri de halkı denize girmemeleri için uyardı.
Tüm uyarılara ve yasağa rağmen denize girdiği tespit edilen 44 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Ekipler son iki haftada aynı bölgede denize giren 473 kişi hakkında da tutanak tutmuştu.
Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.
Kırklareli, Kıyıköy, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu, Düzce felaketinin bilançosunu açıkladı: 4'ü çocuk 7 vatandaş kayıp İstanbul'da korkunç olay! 22 yaşındaki gencin cansız bedenini kaldırımda buldular Ceset çıkan apartmanda koku çilesi! "Biz artık baş edemiyoruz, yardım edin" Ekonomiye doping olacak! Milyonları ilgilendiren reform paketi yasalaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:04:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasağa rağmen denize girenlere tutanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]