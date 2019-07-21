Son Dakika Haberleri: Yasağa rağmen denize girenlere tutanak
Son Dakika Güncel Haber

Yasağa rağmen denize girenlere tutanak

57 dakika önce

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 30 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Yasağa rağmen denize girenlere tutanak, System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 30 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Bunun üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri de halkı denize girmemeleri için uyardı.
Tüm uyarılara ve yasağa rağmen denize girdiği tespit edilen 30 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Ekipler son iki haftada aynı bölgede denize giren 517 kişi hakkında da tutanak tutmuştu.
Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.
Kırklareli, Kıyıköy, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizde can pazarı! 4 çocuktan 3'ünü kurtarabildi Nijerya'da 4 Türk daha kaçırıldı Akıllara durgunluk veren olay: Telefonla konuşabilmek için minareye çıkıyorlar Tarihi kapalı çarşıda 40 liraya satılan Maraş burma bilezik vatandaşların gözdesi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 14:47:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasağa rağmen denize girenlere tutanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]