- Yasağa rağmen düğün yaptılar, karantinaya alındılar - Son Dakika

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- Yasağa rağmen düğün yaptılar, karantinaya alındılar
7 saat önce
- Yasağa rağmen düğün yaptılar, karantinaya alındılar Cezayir'de korona nedeniyle faaliyetlerin askıya alınmasına rağmen düğün yapanlara polis müdahale etti.
- Yasağa rağmen düğün yaptılar, karantinaya alındılar
CEZAYİR - Cezayir'de korona nedeniyle faaliyetlerin askıya alınmasına rağmen düğün yapanlara polis müdahale etti. Düğüne katılanlar karantinaya alındı.
Cezayir'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken ülkede toplam vak'a sayısı 90 oldu. Ülkedeki yetkililer 16 Mart'ta bütün eğlence ve spor etkinlikleri ve düğün gibi tüm toplamaları yasakladı. Ancak yasağa uymayan Cezayirliler, düğünde bir araya geldi. Annaba kentinde yasağa rağmen yapılan düğüne polis müdahale etti. Çift ve düğüne katılanlar karantinaya alınırken, düğün salonunda bulunan eşyalara da el kondu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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