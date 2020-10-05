Yasağa rağmen düzenlenen eğlencede maske ve mesafe de unutuldu (2) - Son Dakika

6 BİN 300 LİRA CEZA KESİLDİ

Bursa'da, Nilüfer ilçesinde bulunan ve 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi'nde restoran olarak işletilen bir mekanda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadan düzenlenen eğlence üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tepki toplayan görüntüler nedeniyle Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, işletme sahibi V.Ö. ve müdür Y.A.'ya koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle 3 bin 150'şer liradan toplamda 6 bin 300 lira ceza uygulandı.