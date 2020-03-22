Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı - Son Dakika
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Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı

6 saat önce

SİVAS'ta, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karara uymayıp dışarıya çıkan Remzi Koçak (72) "Ne yapayım yalnızım, eşim öldü, evde kimse yok" dedi.

Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı, System.String[]
SİVAS'ta, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karara uymayıp dışarıya çıkan Remzi Koçak (72) "Ne yapayım yalnızım, eşim öldü, evde kimse yok" dedi.

Ülke genelinde 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Remzi Koçak ise, yasağa uymayarak dışarıya çıktı. Eşi Münevver Koçak'ın 2008 yılında hayatını kaybetmesiyle yalnız yaşadığını belirten 5 çocuk babası Remzi Koçak, evde kimsenin olmadığını belirterek yemek yemek için dışarıya çıktığını söyledi. Çarşıbaşı Mahallesi Paşa Cami yakınlarında bir süre gezen Koçak, basın mensuplarının neden dışarıya çıktığı sorusuna, "Ne yapayım, ne iş göreyim ? Evde kadın yok, bir şey yok. Yalnız yaşıyorum. Yemek yapan yok, bir şey yok. Tamam şimdi eve gidiyorum" dedi. Koçak daha sonra evine döndü.


- Sivas
Sivas, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:50 Kaynak: DHA

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