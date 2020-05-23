Yasağa rağmen, kumar oynayan 17 kişiye 74 bin TL ceza - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kumar oynandığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda 17 kişiye toplam 74 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, villada kumar oynandığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adresin Ahmet D.'ye ait olduğunu belirledi. Ahmet D.'ye ait 3 katlı villaya operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişi hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesine göre 'kumar oynamak' ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 'yasaklara aykırı hareket etmek' suçlarından toplamda 74 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.Öte yandan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan Ahmet D. hakkında gerekli adli işlem başlatılırken, kumar oynamada kullanılan malzemelerin tümüne ve evde bulunan tabancaya el konuldu.