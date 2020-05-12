Yasağa rağmen Maçka Parkı'na giden vatandaşların yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında parkların yasaklanmasına rağmen vatandaşlar Maçka Demokrasi Parkına akın etti. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, bazıları da çimenlik alanlarda uzanıp keyif yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahil, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapılması yasaklanmıştı. Ancak yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar, havanın sıcak ve güneşli olmasını fırsat bilerek yasağı deldi. Maçka Demokrasi Parkına giren vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görülürken, bazıları banka oturdu bazıları da çimenlik alanlara uzanarak keyif yaptı. Yasağa rağmen parktaki insan yoğunluğu havadan görüntülendi.

(İHA)