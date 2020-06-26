Yasağa rağmen minibüste 25 yolcu - Son Dakika

Yasağa rağmen minibüste 25 yolcu

Esenyurt'ta minibüslere yönelik denetimlerini arttıran Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 25 yolcu fazlası olan minibüs şoförüne idari para cezası uyguladı.

Esenyurt'ta minibüslere yönelik denetimlerini arttıran Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 25 yolcu fazlası olan minibüs şoförüne idari para cezası uyguladı. Denetimler sırasında ayakta aldıkları yolculuların gözükmemesi için minibüs sürücülerinin camlarına siyah film çektikleri görüldü.

Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında toplu taşımada ayakta yolcu alınması yasaklanmıştı. Minibüslere yönelik denetimlerini sıklaştıran İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, minibüslere şok denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde minibüsleri tek tek durduran polis, fazla yolcu olup olmadığını denetledi. Denetimlerde birçok minibüsün yasak olmasına rağmen ayakta yolcu aldıkları görüldü. Yapılan denetimlerde 11 yolcu olması gereken bir minibüste pandemiye rağmen 25 yolcu çıkması görenleri hayrete düşürdü. Polis ekipleri fazla yolcu alan sürücülere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 lira ceza kesildi.

Minibüsten inen bir yolcu, "Fazla yolcu alıyorlar. Polisi görünce indirmeye başlıyorlar. Biz de şikayetçiyiz üst üste yolcu olmasından dolayı" dedi.

Öre yandan yapılan denetimlerde ayakta yolcu adlıkları gözükmesin diye minibüslerin camlarına siyah filim siyah çekerek dışarıdan ayakta yolcuların görülmesinin önüne geçerek polisten kaçmaya çalıştıkları gözlendi.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasağa rağmen minibüste 25 yolcu - Son Dakika

Son Dakika

10:19 Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama 10:15 Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek 10:04 İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı 09:59 Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi 09:58 Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak 09:47 Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi 09:36 Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor 09:34 İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek 09:09 Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak 08:34 Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak 08:33 ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı 08:14 Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır 07:54 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi 00:46 Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti 00:41 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
10:04
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
09:55
Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
09:55
İç çamaşırı giymeden sahaya çıkan güzel, yıllar önce ev arkadaşından yediği dayağın fotoğrafını paylaştı
09:53
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
09:48
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
09:46
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
09:40
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
09:38
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
09:28
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
09:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 10:27:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasağa rağmen minibüste 25 yolcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]