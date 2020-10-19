Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar - Son Dakika

Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar

19.10.2020 09:30

Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar Korona virüs tedbirine uymayan 37 kişiye ceza yağdı Esenyurt polisi korona virüs tedbirlerini hiçe sayılarak sosyal mesafesiz şekilde kahvede okey oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar

Korona virüs tedbirine uymayan 37 kişiye ceza yağdı

İSTANBUL - Esenyurt polisi korona virüs tedbirlerini hiçe sayılarak sosyal mesafesiz şekilde kahvede okey oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, iki ayrı mekanda yasağı delen 37 kişiye toplamda 32 bin liralık idari para cezası yaptırım tutanağı düzenledi.

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kahvehaneler ve benzeri yerlerde okey ve kağıt oynanması yasaklanmıştı. Yasağa rağmen kurallara uyulmaması üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri birisi hemşeriler derneği diğeri kıraathane olmak üzere iki ayrı mekandaki denetimde yasağı delen 37 kişiye 32 bin liraya yakın idari para cezası yaptırım tutanağı düzenledi.

Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar
Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar
Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar
Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar
Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar

Para Cezası, Koronavirüs, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar - Son Dakika

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