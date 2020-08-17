Yasağa rağmen önce konvoy sonra halay - Son Dakika

DİYARBAKIR'da koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İl Pandemi Kurulu'nca düğünlerde konvoy ile davetlilerin oynamasının yasaklanmasına rağmen dün gece bir grup, önce konvoy yaptı daha sonra halay çekerek gelin ve damadı evlerine uğurladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinde, Diyarbakır'ın pozitif vaka oranlarında Türkiye'de ilk 5 kent arasında yer alması nedeniyle İl Pandemi Kurulu'nca salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla düğünlerin 12.00-15.00 ile 19.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına, gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına karar verildi. Dün saat 23.30 sıralarında Kayapınar ilçesindeki düğün sonrası çok sayıda otomobilin yer aldığı ve içindekilerin çoğunun maskesiz olduğu konvoy, Diclekent Bulvarı'nda durdu. Gelin ve damadın otomobilden inmesini bekleyen davetliler, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, halay çekti. Meşalelerin de yakıldığı gece, damat ve gelinin evlerine uğurlanmasıyla sona erdi.