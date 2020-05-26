Yasağa rağmen orkestra kurup göbek attılar - Son Dakika

Yasağa rağmen orkestra kurup göbek attılar
Tüm Türkiye bayram boyunca sokağa çıkma kısıtlaması yaşarken, Osmaniye'de Roman vatandaşların yaşadığı mahallede bir evin bahçesinde toplananlar orkestra kurup çiftetelli oynadı.
Tüm Türkiye bayram boyunca sokağa çıkma kısıtlaması yaşarken, Osmaniye'de Roman vatandaşların yaşadığı mahallede bir evin bahçesinde toplananlar orkestra kurup çiftetelli oynadı.
Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Osmaniye'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evin bahçesinde toplanan Roman vatandaşlar orkestra kurup müzik eşliğinde göbek atıp uzun süre oynadılar. Ara ara silahların da ateş edildiği mahalleye ihbar üzerine polis ekipleri gelip kalabalık grubu uyarılarla dağıtmaya çalıştı. Tüm bu anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 02:05 Kaynak: İHA
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