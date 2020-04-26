Yasağa rağmen otomobille gezmeye çıkan 4 kişiye, 12 bin 888 lira ceza - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, sokağa çıkma yasağına uymayıp, otomobille gezen 4 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtakilere idari para ve trafik cezası olmak üzere toplam 12 bin 888 liralık ceza kesildi.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Haydar Bey Mahallesi'nde kontrol noktası oluşturulan