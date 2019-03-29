Son Dakika Haberleri: Yasağa Rağmen Singapur Kaplumbağası Satmaya Çalışan Kişiye Para Cezası

Yasağa Rağmen Singapur Kaplumbağası Satmaya Çalışan Kişiye Para Cezası

13 dakika önce

ANTALYA'da, Singapur su kaplumbağasını yasak olmasına rağmen pazarda satmaya çalıştığı belirlenen kişiye, 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' ve CITES Sözleşmesi hükümlerince 2 bin TL'lik idari para cezası kesildi.

Yasağa Rağmen Singapur Kaplumbağası Satmaya Çalışan Kişiye Para Cezası, System.String[]
ANTALYA'da, Singapur su kaplumbağasını yasak olmasına rağmen pazarda satmaya çalıştığı belirlenen kişiye, 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' ve CITES Sözleşmesi hükümlerince 2 bin TL'lik idari para cezası kesildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği'ne gelen ihbarda, Singapur su kaplumbağasının satılmaya çalışıldığı bilgisi verildi. İhbar üzerine inceleme başlatan ekipler, 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' ve CITES Sözleşmesi hükümlerince satışı yasak olan Singapur su kaplumbağalarını satmaya çalışan ve adı açıklanmayan kişinin, Antalya'nın Kepez ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler, 29 hayvanı pazarda satmaya çalışan kişiyi yakalayarak, 2 bin TL'lik idari para cezası uyguladı. El koyulan kaplumbağalar ise hayvanat bahçesine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Yurdumuzda istilacı tür olan kırmızı ve sarı yanaklı su kaplumbağalarının ithalatının ve ticaretinin yapılmaması gerektiği TÜBİTAK raporlarına geçmiştir. Bu hayvanların tabiata kaçmaları ya da bırakılmaları durumunda yurdumuzdaki su kaplumbağalarının nesli tehlike altına gireceği için satışı yasaklanmıştır. Bu konuda kurumumuzun hassasiyeti ve duyarlılığı 7/24 devam edecektir" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:20 Kaynak: DHA

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