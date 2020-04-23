Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane - Son Dakika
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Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane

6 saat önce

Avcılar E-5'te sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan uygulamada durdurulan bir kişi yasağa rağmen neden dışarı çıktığı sorusuna, "Arkadaşımda uyuyakaldım" dedi.

Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane, System.String[]

Avcılar E-5'te sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan uygulamada durdurulan bir kişi yasağa rağmen neden dışarı çıktığı sorusuna, "Arkadaşımda uyuyakaldım" dedi. Uluslararası ehliyet geçerliliği süresi de biten motosiklet sürücüsüne, Hıfzıssıhha Kanunu'na uymamak da dahil toplam 3 bin 648 lira ceza yazıldı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri şehrin birçok noktasında uygulamalarına başladı. Avcılar E-5 Karayolu'nda uygulama yapan A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği ekipleri yoldan geçen araçları durdurarak evrak sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamalarda ilaç taşıdığını belirten ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan kişiye bir kez daha cezai işlem uygulandı. Ekipler, motosiklet ehliyet kartı olmayan bir kuryeye de işlem yaptı.

Yasağa rağmen geçerli bahanesi olmadan dışarı çıkan Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev, "Akşam Zeytinburnu'da kaldım uyuyakaldım orada. Saat 14.00'e kadar sanıyordum ben. Marketler falan açık diye biliyordum"dedi.

Polis, Shanur Amanturdyyev'e hem Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten hem de uluslararası ehliyet belgesi süresi bittiğinden 3 bin 150 ve 498 lira cezai işlem uyguladı.

4 günlük yasak boyunca polis ekiplerinin uygulamasının devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:26 Kaynak: İHA

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