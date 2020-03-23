Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere 'Yakışıklı çekin' dedi - Son Dakika
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Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere 'Yakışıklı çekin' dedi

6 saat önce

MANİSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan Ali Öztopaç (77), polis ekiplerince uyarılıp, evine gönderildi.

Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere 'Yakışıklı çekin' dedi, System.String[]

MANİSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan Ali Öztopaç (77), polis ekiplerince uyarılıp, evine gönderildi. Öztopaç, görüntü çeken basın mensuplarına, "Beni yakışıklı çekin" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzerinde olanlar ile bazı kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Manisa Turgutlu'da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sokaklarda '65 yaş' denetimi yaptı. Kimlikleri kontrol eden ekipler, yasağa uymayanları belirleyip, evlerine gönderdi. Denetim sırasında görülen Ali Öztopaç'ın kimliğine bakıldığında, 77 yaşında olduğu belirlendi. Öztopaç, neden dışarıda olduğunu soran polislere, "Kontör bitti, telefonlar durdu. Çok şükür sağlığım yerinde, mecburen PTT'ye geldik" dedi. Öztopaç, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Beni yakışıklı çekin" dedi. Polis ekiplerince uyarılan Ali Öztopaç, evine gönderildi.


İçişleri Bakanlığı, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:15 Kaynak: DHA

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