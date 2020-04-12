Yasağa rağmen sokağa çıktı, uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan şahsa 3 bin 150 TL ceza kesildi.



Cumartesi akşam saat 22.30 sıralarında Alaşehir ilçesinde kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden S.C. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 5 adet ekstacy hap, 2 adet lyrica isimli hap, 10 gram sentetik kannobionit (bonzai) isimli uyuşturucu madde ile daralı ağırlığı 10.79 gram gelen crack olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlanırken, yakalanan şahsa sokağa çıkma yasağına muhalefetten 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. - MANİSA