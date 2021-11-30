Yasağa rağmen trafiğe çıkan motosikletlilere ceza yağdı - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nin hava muhalefeti nedeniyle aldığı kararla motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı saat 18.00'a kadar yasaklanmıştı. Konuyla ilgili yapılan trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimlerde karara rağmen trafiğe çıkan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sürücüler, "Haberimiz yoktu" diyerek kendini savundu.

İstanbul'da etkisini gösteren hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla saat dün saat 23.00'dan bugün saat 18.00'a kadar motosikletli kuryelik yapılması, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılması yasaklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri alınan karar gereği Aksaray'da denetim gerçekleştirdi. Valilik kararına rağmen motosiklet ve elektrikli scooter kullanan sürücülerin araçları saat 18.00'a kadar bağlanarak idari para cezası uygulandı.

"Hiç haberim yoktu"

Motosikleti bağlanan Mustafa Ersoy, "Ben 23.00 - 11.00 çalıştığım için haberim yoktu. Dün yağmurdan dolayı gittim, yattım. Hiç haberim yoktu. Haberim olsa çalışmazdım. Motosikleti çektiler. 18.00'dan sonra bırakacaklarmış" dedi.

"Para kazanmak zorundayım"

Medikal işiyle uğraştığını ifade eden Tuğrul Durusu ise, "Haberim vardı ama kazanmak zorunda olduğum bir para olduğu için çalışmak zorundayım. Sağlıkçıyım. Medikal işi yapıyorum. Kendi işimde çalışıyorum. Doktorlarım benden malzeme istedi. Acil götürmem gerekti. O yüzden motosikletle çıktım" diye konuştu. - İSTANBUL