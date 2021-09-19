Yasağa rağmen 'U' dönüşü yapan motosikletin sürücüsü kazada öldü - Son Dakika

Bursa yolunda, 'U dönüşü yapılmaz' levhasına rağmen karşı yöne geçmeye çalıştığı öne sürülen Barış Şahinoğlu (30) yönetimindeki motosiklete otomobil çarptı. Yaralaran motosiklet sürücüsü Şahinoğlu, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Yalova-Bursa yolunda Sepetçioğlu mevkisinde meydana geldi. Barış Şahinoğlu, iddiaya göre, plakasız motosikletiyle 'U dönüşü yapılmaz' levhasının bulunduğu noktadan karşı yöne geçtiği sırada Bursa'dan Yalova'ya doğru gelen Mehmet G. (33) yönetimindeki 53 HE 6314 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet bariyere çarparken sürücü Şahinoğlu, metrelerce savruldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Şahinoğlu'nu ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahinoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Otomobil sürücüsü Mehmet G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.