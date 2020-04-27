Yasağa uymadı, sahilde bikinisiyle güneşlenirken yakalandı - Son Dakika

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Yasağa uymadı, sahilde bikinisiyle güneşlenirken yakalandı
6 saat önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yasağa rağmen soluğu sahil kenarlarında alan vatandaşlara polis ekipleri göz açtırılmadı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yasağa rağmen soluğu sahil kenarlarında alan vatandaşlara polis ekipleri göz açtırılmadı. Sahilde bikinisiyle güneşlenen bir kadının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 31 ilde alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin andından Bodrum'da güneşi görenler dışarı çıktı. Bodrum İlçe Hıfzıssıha Kurulu'nun koronavirüs salgının yayılmasına karşı aldığı tedbirler kapsamında sahile çıkma yasağına uymayanlar, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimine takıldı. Polis, denize giren ve sahilde güneşlenen vatandaşlara göz açtırmadı. Akçabük koyunda denize girdikten sonra köpekleri ile birlikte güneşlenen Z.A., isimli kadının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında polis ekipleri tarafından cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.Haklarında tutanak tutulanlar Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL para cezası ya da Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL para cezası uygulanacağı bildirildi. Denetimler gün boyu sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 04:43 Kaynak: DHA
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