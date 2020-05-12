Yasağa uymayan 19 kumarbaza 78 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Yasağa uymayan 19 kumarbaza 78 bin lira ceza kesildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yasağa rağmen kumar oynanan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1'i yer temin eden olmak üzere 19 şüpheliye 78 bin 850 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine, Yeni Mahalle 137 Sokakta belirlenen adrese baskın yaptı. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler, bir anda büyük şok yaşadı. Yasağa rağmen kumar oynatmak için yer temin eden İ.A. ile kumar oynayan 18 şüpheliye işlem yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalara uymayan 19 şüpheliye TL kumar oynamaktan bin lira ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ise 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 78 bin 850 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi İ.A.'ya da, yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.