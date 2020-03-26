Yasağa uymayan gece kulübünde 20 kişi yakalandı - BURSA - Son Dakika
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Yasağa uymayan gece kulübünde 20 kişi yakalandı - BURSA

6 saat önce

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir gece kulübünde 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir gece kulübünde 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulması geren bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği bilgisine ulaştı.

Altıparmak Mahallesi'nde dışarıdan bakıldığında kapalı olarak görülen ve içeriye gizlice müşteri alınan mekana Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, Ahlak Büro Amirliği ve Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Çalışmada, aralarında kadın ve erkek çalışanlar ile müşterilerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Gece kulübü ekiplerce kapatılırken, şüpheliler emniyete götürüldü.

Yasağa uymayan gece kulübünde 20 kişi yakalandı - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:31 Kaynak: AA

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