Yasağa uymayan kahvehaneye ceza kesildi - Son Dakika

Yasağa uymayan kahvehaneye ceza kesildi
7 saat önce
Adıyaman'da polis ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan kahvehaneye düzenlenen operasyonda 11 kişiye idari işlem yapıldı.
Adıyaman'da polis ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan kahvehaneye düzenlenen operasyonda 11 kişiye idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir kahvehanenin koronavirüs tedbirlerine uymağı bilgisini aldı.
Ekipler, işyerine düzenledikleri operasyonda 11 kişiye toplamda 7 bin 70 kuruş idari işlem yaptı.
Öte yandan yapılan çalışmalarda işyerinin ruhsatının olmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:15 Kaynak: AA
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