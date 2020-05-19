Yasağa uymayan mahalleli sokağa çıkıp yangını izledi - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde apartmanın zemin katında faaliyet gösteren oto lastik tamir dükkanında çıkan yangının ardından binada oturanlar ile çevrede bulunan bazı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden olay yerinde toplanarak söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Eski İzmir Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın zemin katında bulunan oto lastik tamir dükkanında çıktı. İddiaya göre, elektrik aksamının arıza yapması nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede dükkanın her yerini sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipler çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, lastik dükkanında maddi hasar meydana geldi.

YANGINI İZLEMEK İÇİN YASAĞA UYMADILAR

Bu arada yangının çıktığı apartmanda oturanlar ile çevredeki binalarda oturan çok sayıda kişi olay yerine gelerek çalışmaları yakından izlemeye başladı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile video çekmeye çalışırken, bir kadın ise çocuğu ile birlikte yangını izlerken görüntülendi. Yangını izlemek isteyen vatandaşların sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına uymaması dikkat çekti.