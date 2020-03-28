Yasağa uymayan vatandaşlar balık tutmaya devam ediyor - Son Dakika

Yasağa uymayan vatandaşlar balık tutmaya devam ediyor

Balıkçı, kendisini uyaran muhabir ile dalga geçti

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmalarına yönelik yapılan tüm uyarılara rağmen Fatih Sarayburnu sahilinde balıkçılar olta atmaya devam etti. Muhabirin evde kalması gerektiği konusunda uyardığı balıkçı, 'Nasıl güzel çıktım mı diyerek' muhabir ile dalga geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele için piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında spor yapmak, balık tutmak ve otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını açıklandı. Fakat bazı vatandaşlar bu karara aldırış etmedi. Özellikle hafta sonu geçerli olacak olan 'balık tutmak yasak' olacak olan genelgeye aldırış etmeyen bazı balıkçılar sabah erken saatlerde Sarayburnu sahiline geldi. Muhabirin yaptığı bütün uyarılara rağmen balıkçılar olta atmaya devam etti. Yasağa uymayan vatandaşlar kendilerini uyaran muhabiri dikkate almazken, bir balıkçı 'Haber mi çekiyorsunuz? Nasıl güzel çıktım mı?" diyerek muhabir ile dalga geçti.