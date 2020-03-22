Yasağa uymayan yaşlı adama 392 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yasağa uymayan yaşlı adama 392 lira ceza - Son Dakika

Yasağa uymayan yaşlı adama 392 lira ceza

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişiye jandarma tarafından 392 lira idari para cezası kesildi.

Yasağa uymayan yaşlı adama 392 lira ceza, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişiye jandarma tarafından 392 lira idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından polis ve jandarma, sokağa çıkan yaşlıları uyardı. Merkez Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesinde denetim yapan jandarma ekipleri, 75 yaşındaki ismi açıklanmayan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası kesti. Yaşlı adama ceza yazıldığı da bir vatandaşın çektiği video ile ortaya çıktı.

'392 LİRA YAZDILAR TÜRKİYE'YE İLAN ET'

Vatandaş yaşlıların sokağa çıkmanın yasak olduğunu hatırlatıp 'Jandarma görürse' demesi üzerine yaşlı adam, "Ceza yazdı zaten, makbuz da cebimde. 392 lira ceza yazdılar. Ekmek almaya giderken yazdılar, Türkiye'ye ilan et. Görürsek bir daha yazarız' dediler" diye konuştu.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:04 Kaynak: DHA

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