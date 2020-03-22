Yasağa uymayan yaşlı vatandaş polis ekiplerine zor anlar yaşattı - Son Dakika

Yasağa uymayan yaşlı vatandaş polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Yasağa uymayan yaşlılar ekip araçlarına bindirilerek evlerine gönderildi

Yasağa uymayan yaşlılar polis ve zabıtaya takıldı

Yaşlılar araçlara konularak evlerine bırakıldı

ŞANLIURFA - Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Şanlıurfa'da yasağa uymayan yaşlılar, polis ve zabıta ekiplerince araçlara konularak evlerine götürüldü.

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Şanlıurfa'da yasağa uymayan yaşlıları polis ekipleri uyardı. Polisin "65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin" anonsunun ardından bazı yaşlılar evlerine giderken, cadde ortasında oturarak eve gitmeyi reddeden bir yaşlı ise polisle tartıştı. Ekipler, yaşlı vatandaşı bir türlü ikna edemeyince zabıta ekipleriyle birlikte ekip aracına koyarak evine götürüldü.

Bazı vatandaşlar da yaşlı adamın direnmesini eleştirerek, yaşlıların evde kalmaları gerektiğini belirtti.