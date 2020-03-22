Yasağa uymayan yaşlılar polis ve zabıtaya takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yasağa uymayan yaşlılar polis ve zabıtaya takıldı - Son Dakika

Yasağa uymayan yaşlılar polis ve zabıtaya takıldı

6 saat önce

Korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Şanlıurfa'da yasağa uymayan yaşlılar, polis ve zabıta ekiplerince araçlarla evlerine götürüldü.

Yasağa uymayan yaşlılar polis ve zabıtaya takıldı, System.String[]

Korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Şanlıurfa'da yasağa uymayan yaşlılar, polis ve zabıta ekiplerince araçlarla evlerine götürüldü.


Korona virüsü nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Şanlıurfa'da yasağa uymayan yaşlıları polis ekipleri uyardı. Polisin "65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin" anonsunun ardından bazı yaşlılar evlerine giderken, cadde ortasında oturarak eve gitmeyi reddeden bir yaşlı ise polisle tartıştı. Ekiplerin bir türlü ikna edemediği vatandaş, daha sonra zabıta ekipleriyle birlikte ekip aracı ile evine götürüldü. Bazı vatandaşlar yaşlı adamın direnmesini eleştirerek, yaşlıların evde kalmaları gerektiğini belirttiler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:14 Kaynak: İHA

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