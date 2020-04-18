Yasağa uymayanlara 43 bin 398 lira ceza - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde 5 gün içerisinde Umumi Hıfzıssıhha kararları çerçevesinde yapılan denetimler sonucu; 52 kişiye 43 bin 398 lira para cezası uygulandı.



13-17 Nisan tarihleri arasında Umumi Hıfzıssıhha kararları çerçevesinde yapılan denetimler sonucu; 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağına aykırı hareket eden 50 şahsa kişi başı 789 lira olmak üzere toplam 40 bin 239 lira idari para cezası uygulandı. Bu şahıslardan iki defa üst üste sokağa çıkma yasağına aykırı hareket eden bir şahsa da bin 578 lira idari yaptırım uygulandı.



Yine yolcu kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu taşıması gereken toplu taşıma araçlarında, bu kurala uymayan iki şahsa kişi başı 789 lira olmak üzere bin 578 lira idari para cezası yazıldı. - SAMSUN